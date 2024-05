Σλούκας: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον Πάρη, τον αγαπάμε και τον περιμένουμε δίπλα μας»! (vid)

Ο Παναθηναϊκός πήρε πίσω το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Κώστας Σλούκας αφιέρωσε τη νίκη στον Πάρη Δερμάνη που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου.

Ο Κώστας Σλούκας ήταν εκ των πρωταγωνιστών του Παναθηναϊκού AKTOR στη νίκη επί της Μακάμπι, γεμίζοντας τη στατιστική του με 20 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και έξι ασίστ για το 2-2 των «πράσινων».

Μετά το τέλος του αγώνα, αφιέρωσε τη νίκη στον φροντιστή του Παναθηναϊκού, Πάρη Δερμάνη, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείου του Βελιγραδίου.

Ο Έλληνας γκαρντ ανέφερε σχετικά στη flash interview: «Η Μακάμπι είναι μια εξαιρετική ομάδα, είναι μια physical ομάδα, έτσι κι εμείς έπρεπε να παίξουμε σκληρά και να ελέγξουμε τα ριμπάουντ. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα, πρέπει να μείνουμε ταπεινοί επειδή αξίζουν και αυτοί να βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Παίζουμε όλη τη χρονιά για αυτό το παιχνίδι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι μπροστά στους οπαδούς μας. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη μεγάλη νίκη στον Πάρη, οι σκέψεις μας είναι μαζί του, τον αγαπάμε και τον περιμένουμε δίπλα μας. Είχα πίεση, ήμουν νευρικός πριν από το παιχνίδι όμως είχα εμπιστοσύνη στην ομάδα. Ήξερα ότι θα δώσουμε τα πάντα, ότι θα παλεύαμε, ο Ναν πέτυχε μεγάλα σουτ και είναι ο κορυφαίος σκόρερ στηνν Ευρωλίγκα, το απέδειξε απόψε. Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, θέλουμε άλλη μια νίκη».

