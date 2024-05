Χίλιαρντ: «Αν ο Παναθηναϊκός ηττηθεί σήμερα, ο Αταμάν θα παραιτηθεί όπως είπε»;

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι με την πλάτη στον τοίχο στη σειρά με τη Μακάμπι και ο Νταρούν Χίλιαρντ αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα των «πράσινων» στο Game 1 από τους Ισραηλινούς.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει απόψε (2/5, 21:45) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Game 4 της σειράς με την «ομάδα του λαού», δίχως περιθώριο για νέα απώλεια αφού οι Ισραηλινοί προηγούνται με 2-1 και απέχουν μια νίκη από την πρόκριση στο Final 4 του Βερολίνου.

Από την πλευρά του, ο Νταρούν Χίλιαρντ, ο οποίος αγωνίζεται φέτος στην Καρσίγιακα και έχει 150 συμμετοχές στη EuroLeague με την Μπασκόνια, την ΤΣΣΚΑ, την Μπάγερν και τη Μακάμπι αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα των «πράσινων» στο Game 1.

Τότε ο Τούρκος κόουτς είχε εκφράσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του για την ανατροπή, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Αν δεν περάσουμε στο Final Four δεν θα είμαι στον Παναθηναϊκό του χρόνου».

Έτσι, λοιπόν, ο Χίλιαρντ εξήγησε στο Twitter: «Αν ο Παναθηναϊκός χάσει σήμερα, πιστεύετε ότι θα παραιτηθεί όπως είπε ότι θα έκανε»;

