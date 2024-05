ΓεροΓιοβάισα: Αιώνια υποχρέωση και ερυθρόλευκη ιστορία

Θα καταφέρουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να στείλουν τη σειρά τους στο Game 5; Μπορεί η ομάδα του Μεντιλίμπαρ να κάνει την υπέρβαση στο Μπέρμινγκχαμ; Ο ΓεροΓιοβάισα απαντάει.

Τι βραδιά και αυτή; Θα καθίσουμε στον καναπέ μας από τις 19:45 και θα σηκωθούμε... καλές 24:00! Τρεις μεγάλες ευρω-ματσάρες, με τις ελληνικές ομάδες να έχουν αγώνες που είναι «τελικοί» πριν τους τελικούς. Αν οι αιώνιοι χάσουν στην Euroleague... χάθηκαν, ενώ ο Ολυμπιακός παρόλο που είναι το πρώτο ματς κόντρα στην «τρομακτική» Άστον Βίλα, δεν έχει περιθώρια για λάθη.

Ας πάρουμε τα πράγματα βήμα - βήμα. Στις 19:45 είναι ο... πρώτος γύρος για τους φίλους του Ολυμπιακού. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα υποδεχτεί την Μπαρτσελόνα στο Game 4 της σειράς και πρέπει να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα - μαχαιριά στον προηγούμενο αγώνα. Ακόμα πιστεύω πως οι Πειραιώτες είναι καλύτερη ομάδα από τους Καταλανούς. Βλέπω ματς με «ξύλο» και μου αρέσει η επιλογή Under 152.5 πόντοι σε απόδοση 1.91. Ο Πετρούσεφ κάνει καλή σειρά και οι Over 9.5 πόντοι του πληρώνουν στο 1.83.

Δυο ώρες μετά το τζάμπολ στο ΣΕΦ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, στις 21:45. To Τριφύλλι ήταν κατώτερο των περιστάσεων στο προηγούμενο παιχνίδι, όμως ακόμα και στην κακή του βραδιά έφτασε ένα σουτ και ένα σφύριγμα μακριά από την ισοφάριση. Η ομάδα του Αταμάν πρέπει να στείλει το ματς στο Game 5 και εκεί ο γηπεδούχος πάντα προκρίνεται στο Final 4. Μπορεί; Δεν θα είναι εύκολο, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι αδύνατο. Αυτό που έγινε στο Game 3 με τον Σλούκα να μένει στο μηδέν ήταν... κοσμοϊστορικό. Έγινε μια φορά στα πέντε χρόνια. Είμαι σίγουρος πως θα πάρει τη ρεβάνς του. Over 12.5 πόντοι στο 1.72. Και ο Μήτογλου πρέπει να κάνει ένα καλό step up, καθώς προέρχεται από αρνητικό ματς. Οι Over 11.5 πόντοι του διεθνή Έλληνα φόργουορντ «πληρώνουν» στο 1.83.

Τέλος, στις 22:00 η ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού θα δώσει το σπουδαιότερο παιχνίδι στην ευρωπαϊκή ιστορία του κλαμπ, καθώς θα αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα στο Μπέρμινγκχαμ για τον πρώτο ημιτελικό του Conference League. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο ματς. Οι Πειραιώτες παίζουν με το φαβορί της διοργάνωσης. Κανείς δεν αμφισβητεί αυτό. Πρέπει να κάνει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ για να βρεθεί στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας. Θα είναι τεράστια έκπληξη αν δεν βρει δίχτυα η «καυτή» Άστον Βίλα, όμως θεωρώ πως και οι Ερυθρόλευκοι μπορούν να βρουν γκολ ελπίδα. H επιλογή να σκοράρουν και οι δυο ομάδες προσφέρεται στο 1.82.