Ο Μόουζες Ράιτ κατέκτησε την κορυφή στο ΤΟP 10 της Euroleague για την εντυπωσιακή τάπα πάνω στον Βέσελι.

Δεν γινόταν να λείπει από την κορυφή του TOP 10 ο σέντερ του Ολυμπιακού. Ο Mόουζες Ράιτ πάτησε γερά και... κέρασε μια φοβερή τάπα τον Γιαν Βέσελι που πήγε να καρφώσει. Μια φάση που ξεσήκωσε το ΣΕΦ στην 4η περίοδο. Ο Ράιτ βρίσκεται και στο Νο.9 για το εντυπωσιακό του κάρφωμα.

Δείτε το ΤΟP 10 της Euroleague

