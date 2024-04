Ο Μπόνζι Κόλσον, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αποθεώθηκε από τους Ισραηλινούς φίλους της ομάδας που βρίσκονται στο Βελιγράδι.

Το Βελιγράδι αυτήν την εβδομάδα έχει χρώμα... κίτρινο, με τους φίλους της Μακάμπι να ταξιδεύουν για να ενισχύσουν την ομάδα τους στις «μάχες» απέναντι στον Παναθηναϊκό, για τα play off της EuroLeague. Και μάλιστα να την ενισχύσουν, ακόμα και αν πολλοί από αυτούς για λόγους ασφαλείας, δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στην Aleksandar Nikolic Hall, που θα διεξαχθούν τα Game 3 και Game 4.

Από τη Δευτέρα, μάλιστα, έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Οι Ισραηλινοί περίμεναν τους παίκτες του Όντεντ Κάτας στο ξενοδοχείο της ομάδας στο Βελιγράδι, για να τους αποθεώσουν μετά την προπόνηση και να τους δείξουν τη συμπαράστασή τους.

Κάτι που άρεσε ακόμα και στους Αμερικανούς, με τον Μπόνζι Κόλσον μπροστάρη, όπως φαίνεται και από τα βίντεο που δημοσίευσε η Μακάμπι στο twitter. Ο Κόλσον, που έκανε τρομερή εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, έγινε ένα κουβάρι με τους Ισραηλινούς και... χόρευε στους ρυθμούς τους.

European Basketball is something else 😎@EuroLeague | @Bcolson_35 pic.twitter.com/yoZ33pnj5k