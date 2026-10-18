Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε της Αϊρόνι Κιριάτ με 116-89 για την 2η αγωνιστική του ισραηλινού πρωταθλήματος.

Με νίκες συνέχισε στο πρωτάθλημα του Ισραήλ η Μακάμπι Τελ Αβίβ, αφού επικράτησε της Αϊρόνι Κιριάτ με 116-86.

Η ομάδα του Κάτας ήταν καλύτερη σε όλο το διάστημα του αγώνα και επέβαλε την κυριαρχία, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή της.

Μάλιστα εκμεταλλεύτηκε και τα καλά ποσοστά ευστοχίας που είχε και μπόρεσε να σκοράρει 116 πόντους.

Κορυφαίος για τη Μακάμπι ο Ντιμπαρτολομέου με 21 πόντους και 6 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπέικοτ που πέτυχε 18 πόντους.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Γουντς με 18 πόντους. Πλέον η Μακάμπι στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (22/10, 21:05), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 36-23, 66-31,91-56, 116-89

Maccabi

Player Team MIN PTS FG 2PT 3PT FT +/- REB AST PF STL BLK TO J. Dibartolomeo MAC 22:21 21 7/9 — 7/9 — 23 3 3 3 — 2 1 A. Bacot Jr. MAC 19:26 18 7/11 7/9 — 4/4 3 2 3 2 — 2 1 T.J. Leaf MAC 21:40 17 7/9 6/7 1/2 2/2 25 1 1 — 1 1 4 B. Colson MAC 19:54 11 4/7 2/4 2/3 1/2 17 1 — 2 2 1 — S. Hunter MAC 26:56 10 3/4 3/4 — 4/6 2 4 8 1 1 — 1 O. Brissett MAC 14:46 9 3/7 — 3/7 — 26 — 6 — — — — J. Clark MAC 14:34 9 4/6 3/3 1/3 — 31 — 2 2 — 1 1 R. Sorkin MAC 12:54 7 3/3 2/2 1/1 — 21 1 2 1 — — — A. Ebo MAC 20:39 6 1/6 1/2 — 4/4 -11 — 1 3 1 3 — K. Wallace MAC 19:51 6 2/13 — 2/8 — — 2 2 1 1 1 — D. Nitay MAC — 2 1/1 1/1 — — -2 — — 3 1 1 —

Ironi Kiryat Ata