Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αϊρόνι Κιριάτ 116-89: Συνέχισε με νίκες η ομάδα του Κάτας

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αϊρόνι Κιριάτ 116-89: Συνέχισε με νίκες η ομάδα του Κάτας

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αϊρόνι Κιριάτ 116-89: Συνέχισε με νίκες η ομάδα του Κάτας

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Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε της Αϊρόνι Κιριάτ με 116-89 για την 2η αγωνιστική του ισραηλινού πρωταθλήματος.

Με νίκες συνέχισε στο πρωτάθλημα του Ισραήλ η Μακάμπι Τελ Αβίβ, αφού επικράτησε της Αϊρόνι Κιριάτ με 116-86.

Η ομάδα του Κάτας ήταν καλύτερη σε όλο το διάστημα του αγώνα και επέβαλε την κυριαρχία, έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή της.

Μάλιστα εκμεταλλεύτηκε και τα καλά ποσοστά ευστοχίας που είχε και μπόρεσε να σκοράρει 116 πόντους.

Κορυφαίος για τη Μακάμπι ο Ντιμπαρτολομέου με 21 πόντους και 6 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Μπέικοτ που πέτυχε 18 πόντους.

 

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Γουντς με 18 πόντους. Πλέον η Μακάμπι στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (22/10, 21:05), για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 36-23, 66-31,91-56, 116-89

Maccabi

PlayerTeamMINPTSFG2PT3PTFT+/-REBASTPFSTLBLKTO
J. DibartolomeoMAC22:21217/97/92333321
A. Bacot Jr.MAC19:26187/117/94/4323221
T.J. LeafMAC21:40177/96/71/22/22511114
B. ColsonMAC19:54114/72/42/31/2171221
S. HunterMAC26:56103/43/44/6248111
O. BrissettMAC14:4693/73/7266
J. ClarkMAC14:3494/63/31/3312211
R. SorkinMAC12:5473/32/21/121121
A. EboMAC20:3961/61/24/4-111313
K. WallaceMAC19:5162/132/822111
D. NitayMAC21/11/1-2311

Ironi Kiryat Ata

#PlayerTeamMINPTSFG M/A2PT M/A3PT M/AFT M/A+/-OREBDREBREBASTPFSTLBLKTO
18H. WoodsIRO27:41186/123/53/73/4-321124
14T. RadfordIRO30:51145/93/52/42/2-23211
13D. GreenIRO22:44135/182/93/9-2541
11Y. LevinIRO17:55114/63/41/22/2-124311
10M. FilonenkoIRO27:20105/65/6-323221
8T. AsayagIRO20:2983/73/50/22/2-111113
6O. HuliIRO19:2562/61/31/31/2-2112432
5D. SharonIRO18:3951/61/50/13/42322
2E. CohenIRO21/11/11
2O. TrushkinIRO12:3721/41/30/10/2931
@Photo credits: eurokinissi
     

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