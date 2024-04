Στον πάγκο της Παρτίζαν θα βρίσκεται ως το 2026 ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον 64χρονο θρύλο του συλλόγου να συνεχίζει να υπηρετεί στα... ασπρόμαυρα για τα επόμενα δύο χρόνια.

Παρτίζαν και Ομπράντοβιτς θα συνεχίσουν μαζί, επιβεβαιώνοντας έτσι τα ρεπορτάζ των Σέρβων από το πρωί. Οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, με τον Ομπράντοβιτς να κάθεται στον πάγκο της ομάδας έως το 2026.

Ο Ζοτς άλλωστε αποτελεί έναν εκ των θρύλων της ομάδας και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να πορεύονται μαζί, μετά την επανένωσή τους το 2021. Ο Ομπράντοβιτς τίμησε τα χρώματα της Παρτίζαν τόσο ως παίκτης από το 1984 έως το 1991 αλλά φυσικά και ως προπονητής την περίοδο 1991 έως 1993.

Με την Παρτίζαν να θέλει να συνεχίσει την ανοδική πορεία της και την καθιέρωσή της στο τοπ επίπεδο της EuroLeague. Στη νέα θητεία του με την Παρτίζαν έφτασε στον τίτλο της ABA Liga το 2023 και έφτασε ένα βήμα πριν το Final Four του Κάουνας την ίδια χρονιά, αλλά σταμάτησε πάνω στη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης.

