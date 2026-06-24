«Η Παρτίζαν θέλει πίσω τον ΛεΝτέι αλλά έχει δύο βασικά εμπόδια»
Ο Ζακ ΛεΝτέι είναι ελεύθερος και μία από τις ομάδες που ενδιαφέρεται για την απόκτησή του είναι η Παρτίζαν. Ο σύλλογος του Βελιγραδίου θέλει να ντύσει τον Αμερικανό σέντερ ξανά στα «ασπρόμαυρα», ωστόσο έχει να αντιμετωπίσει δύο εμπόδια που αφορούν δύο παίκτες του ρόστερ του.
Συγκεκριμένα η Παρτίζαν προσπαθεί να βρει τη λύση που θα την απαλλάξει από τα συμβόλαια του Σέικ Μίλτον και Τζαμπάρι Πάρκερ. Η σέρβικη ομάδα έχει οικονομικές υποχρεώσεις στους δύο παίκτες για την επόμενη σεζόν, 2,5 εκατομμύρια προς τον Πάρκερ και 1,5 εκατομμύριο προς τον Μίλτον.
Ο Πάρκερ ο οποίος ολοκλήρωσε την περσινή χρονιά, δανεικός στην Μπανταλόνα, έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα γυρίζει στη Σερβία, ενώ για τον Μίλτον υπάρχει προοπτική λύσης.
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Η Παρτίζαν καλείται να βρει άμεσα τη λύση στο σοβαρό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει, καθώς έχει μεγάλο θέμα στη θέση «4».
Uslov koji mora da se ispuni.#kkp https://t.co/5F0wzmruK4— Sport Klub (@sportklub) June 24, 2026
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