«Η Παρτίζαν θέλει πίσω τον ΛεΝτέι αλλά έχει δύο βασικά εμπόδια»

Η Παρτίζαν επιθυμεί την επιστροφή του Ζακ ΛεΝτέι στον σύλλογο του Βελιγραδίου, ωστόσο έχει δύο βασικά εμπόδια που δεν της επιτρέπουν τη μεταγραφή του.

Ο Ζακ ΛεΝτέι είναι ελεύθερος και μία από τις ομάδες που ενδιαφέρεται για την απόκτησή του είναι η Παρτίζαν. Ο σύλλογος του Βελιγραδίου θέλει να ντύσει τον Αμερικανό σέντερ ξανά στα «ασπρόμαυρα», ωστόσο έχει να αντιμετωπίσει δύο εμπόδια που αφορούν δύο παίκτες του ρόστερ του.

Συγκεκριμένα η Παρτίζαν προσπαθεί να βρει τη λύση που θα την απαλλάξει από τα συμβόλαια του Σέικ Μίλτον και Τζαμπάρι Πάρκερ. Η σέρβικη ομάδα έχει οικονομικές υποχρεώσεις στους δύο παίκτες για την επόμενη σεζόν, 2,5 εκατομμύρια προς τον Πάρκερ και 1,5 εκατομμύριο προς τον Μίλτον.

Ο Πάρκερ ο οποίος ολοκλήρωσε την περσινή χρονιά, δανεικός στην Μπανταλόνα, έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα γυρίζει στη Σερβία, ενώ για τον Μίλτον υπάρχει προοπτική λύσης.

Η Παρτίζαν καλείται να βρει άμεσα τη λύση στο σοβαρό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει, καθώς έχει μεγάλο θέμα στη θέση «4».