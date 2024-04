Ο Γενικός Διευθυντής της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μόναχο 1860, Φατίχ Ασλάν, έστειλε ένα ξεχωριστό δώρο στον Εργκίν Αταμάν.

Ο Εργκίν Αταμάν οδήγησε τον Παναθηναϊκό AKTOR στη νίκη επί της Μπάγερν και παράλληλα έλαβε το δώρο του από τον Γενικό Διευθυντή της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μόναχο 1860, Φατίχ Ασλάν.

Συγκεκριμένα, στον προπονητή του Παναθηναϊκού δόθηκε μια φανέλα της ομάδας με το όνομά του και τον αριθμό 66.

Ο συγκεκριμένος αριθμός έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το 1966 γεννήθηκε ο Αταμάν και το ίδιο έτος η γερμανική ομάδα κατέκτησε το πρώτο και μοναδικό πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Ο κόουτς του «τριφυλλιού» πόζαρε με τη φανέλα της Μόναχο 1860 στο Bmw Park όπου ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 22 νίκες στη EuroLeague και πλέον καλείται να τελειώσει τη δουλειά απέναντι στην Άλμπα.

Ergin Ataman received a jersey of the football team @TSV1860 with his name and the number 66 as a gift by Fatih Aslan, their General manager. Coach Ataman was born in 1966, the same year the German team won the first and only championship in its history, so it has a special… pic.twitter.com/kJXYSnWeW5