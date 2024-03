Ο Μόουζες Ράιτ απογειώθηκε για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο σέντερ του Ολυμπιακού έκλεψε την μπάλα, έφυγε στον αιφνιδιασμό κόντρα στον Παναθηναϊκό και εκεί δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει εντυπωσιακά για να ξεσηκώσει τους φιλάθλους των Πειραιωτών που βρίσκονται στο ΣΕΦ.

Δείτε τη φάση με τον Ράιτ

Moses Wright gets the fans GOING 😤👀@Olympiacos_BC pic.twitter.com/bOlcZA7Deh