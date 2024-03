Έναν ευφάνταστο τρόπο να αστειευτεί για την «πτώση» των Facebook και Instagram βρήκε η EuroLeague με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Facebook και Instagram «έπεσαν» για αρκετή ώρα, με αποτέλεσμα αρκετοί χρήστες να μην μπορούν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους. Έτσι η EuroLeague βρήκε... αποκούμπι στο Twitter και μάλιστα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα πρωταγωνιστή.

Ο επίσημος λογαριασμός της διοργάνωσης έκανε ένα tweet με τον προπονητή του Ολυμπιακού να σηκώνει τα χέρια, σε μία έκφραση... απόγνωσης. Άλλωστε παραμένει ένας από τους πιο εκφραστικούς προπονητές στους πάγκους της Ευρώπης. Με τον GIF του Μπαρτζώκα η EuroLeague έκανε το δικό της «παράπονο», τονίζοντας πως είχε βίντεο που έπρεπε να ποστάρει στο instagram.

WE HAD VIDEOS TO POST ON INSTAGRAM pic.twitter.com/HnpK9qITrW