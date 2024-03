Γιόκιτς: «Ο Σπανούλης είναι θρύλος, ο Τζέιμς είναι αδίστακτος σκόρερ» (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς ρωτήθηκε για το γεγονός ότι ο Μάικ Τζέιμς είναι πολύ κοντά στο να σπάσει το ρεκόρ πόντων που κατέχει ο Βασίλης Σπανούλης στην Euroleague.

Ο Μάικ Τζέιμς βρίσκεται μόλις 12 πόντους μακριά από το να φτάσει τον Βασίλη Σπανούλη στην κορυφή της λίστας με τους κορυφαίους σκόρερ της Euroleague.

Λίγο μετά το νέο ρεκόρ των 40.000 πόντων που έσπασε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο αντίπαλός του σε αυτό το ιστορικό ματς των Λέικερς κόντρα στους Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς απάντησε σε σχετική ερώτηση που αφορούσε τον άσσο της Μονακό και αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια τόσο για αυτόν όσο και για τον Σπανούλη.

Χαρακτηριστικά ο σέντερ των περυσινών πρωταθλητών του NBA δήλωσε ότι: «Ναι σίγουρα είναι ένα δύσκολο ρεκόρ να καταρρίψεις, ο Σπανούλης είναι ένας θρύλος. Ο Μάικ Τζέιμς ήταν στο Final 4 πέρυσι, ηγείται της ομάδας πολύ καλά και είναι αδίστακτος σκόρερ»

Nikola Jokic showing love to Mike James ( @TheNatural_05 ) called the boy a ruthless scorer 🔥He needs only 12 points to pass Vassilis Spanoulis as EuroLeague all-time top question by @JordanRichardSC

pic.twitter.com/mIsWU3qFK3