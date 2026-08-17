Ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο NBA, με τους Γουίζαρντς να μπαίνουν δυναμικά στη διεκδίκησή του και να προστίθενται σε Χιτ και Νάγκετς που εξετάζουν επίσης την περίπτωσή του.

Ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν εξακολουθεί να προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων στο NBA, με τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς να προστίθενται στη λίστα των πιθανών προορισμών για τον 37χρονο άσο.

Η αγορά παραμένει ανοιχτή για τον έξι φορές All-Star, ο οποίος φαίνεται πως βρίσκεται στο στόχαστρο τριών ομάδων. Σύμφωνα με τον NBA insider Μαρκ Στάιν, οι Γουίζαρντς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, μαζί με τους Μαϊάμι Χιτ και τους Ντένβερ Νάγκετς, που επίσης εξετάζουν την περίπτωσή του.

Η κίνηση της Ουάσινγκτον έρχεται μετά την προσπάθεια της ομάδας να επαναφέρει τον Ράσελ Γουέστμπρουκ στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Οι δύο πλευρές είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο διετούς συμφωνίας, ωστόσο ο Γουέστμπρουκ αποφάσισε τελικά να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις και στη συνέχεια ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ.

Έτσι, οι Γουίζαρντς στράφηκαν στην έμπειρη λύση του ΝτεΡόζαν. Το Μαϊάμι έχει επίσης συνδεθεί με τον 37χρονο, αναζητώντας περισσότερες επιθετικές λύσεις δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ στους πιθανούς προορισμούς βρίσκεται και το Ντένβερ, όπου αγωνίζεται ο Νίκολα Γιόκιτς.

Ο ΝτεΡόζαν έχει πίσω του μια σπουδαία καριέρα στο NBA, έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες των Τορόντο Ράπτορς, Σαν Αντόνιο Σπερς, Σικάγο Μπουλς και Σακραμέντο Κινγκς.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πλέον στο 37ο έτος έχει ολοκληρώσει 12 διαφορετικές σεζόν με περισσότερους από 20 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ αποτελεί από τους καλύτερους mid-range σουτέρ της λίγκας.