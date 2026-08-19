Ο Βενσάν Κολέ μιλώντας στο «Basket USA» αναφέρθηκε εκτενώς στην Εθνική Γαλλίας, ενώ έκανε ειδική μνεία στους Γουεμπανιάμα και Γιόκιτς.

Έσταξε... μέλι για τον Γουεμπανιάμα και είπε τα καλύτερα για το επιθετικό ταλέντο του Γιόκιτς ο Βενσάν Κολέ! Ο πολύπειρος κόουτς και πρώην Ομοσπονδιακός της Εθνικής Γαλλίας μίλησε εκτενώς στο «Basket USA» και δεν παρέλειψε να κάνει ειδική αναφορά στους δύο σταρ του NBA.

Ο 63χρονος που γνωρίζει καλά τον αστέρα των Σπερς, καθώς συνεργάστηκαν στη Μετροπολιτάν πριν μεταβεί στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, τόνισε πως ο νεαρός Γάλλος θα κάνει λαμπρή καριέρα και θα γίνει ο κορυφαίος παίκτης στον πλανήτη.

Αναλυτικά τα όσα είπε για τον 22χρονο αθλητή:

«Ο Βίκτορ θα γίνει ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, απλώς δεν ξέρω ακριβώς πότε. Όταν τον προπονούσα πριν φύγει για το NBA, ήταν πολύ νέος, μόλις 18 ετών. Ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα γίνει σπουδαίος παίκτης. Ποτέ, όμως, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, ειδικά με τους τραυματισμούς. Πίστευα σε εκείνον και η εξέλιξή του δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα γίνεται καλύτερος χρόνο με τον χρόνο. Συχνά μιλάμε για τις ξεχωριστές μπασκετικές του ικανότητες, όμως και η νοοτροπία του είναι εξαιρετική. Θέλει να γίνεται καλύτερος και δουλεύει γι' αυτό. Κάνει ό,τι μπορεί για να βελτιωθεί. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται ως παίκτης».

Εν συνεχεία, έβγαλε το... καπέλο στον Νίκολα Γιόκιτς, χαρακτηρίζοντας τον ως τον καλύτερο επιθετικό παίκτη στον κόσμο, ενώ υπογράμμισε πως η παρουσία του στο ρόστερ οποιασδήποτε ομάδας την κάνει αυτομάτως καλή.

Αναλυτικά τα όσα είπε για τον σταρ των Νάγκετς:

«Ο Βίκτορ, για μένα, είναι ήδη ο καλύτερος αμυντικός παίκτης στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι ο Γιόκιτς είναι ο καλύτερος επιθετικός παίκτης. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργεί για τους συμπαίκτες του, αλλά και σκοράρει με τόσο υψηλά ποσοστά, τον κάνει πραγματική απειλή για κάθε ομάδα. Αν έχεις τον Γιόκιτς, τότε έχεις καλή ομάδα, ανεξάρτητα από το ποιος παίζει μαζί του. Όταν αγωνίζεται με τη Σερβία έχει γύρω του πολλούς ποιοτικούς παίκτες και είναι εκείνος που τους κάνει ακόμη καλύτερους. Διαθέτει πάρα πολλές αρετές, όμως η μεγαλύτερη είναι η ικανότητά του να βελτιώνει τους συμπαίκτες του».