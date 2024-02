Οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τη δημιουργία του φημισμένου βασικού κορμού του Ολυμπιακού. Διαβάστε στο Gazzetta όλες τις πρόωρες επεκτάσεις.

Ο οργανισμός του Ολυμπιακού έχει ασκήσει μεγάλη επιρροή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αγωνιστικά η ομάδα τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει κατακτήσει την Euroleague, έχει παίξει σε τελικούς, αποτελεί μόνιμο θαμώνα τον Final 4 και φυσικά έχει κατακτήσει τίτλους στην Ελλάδα. Η ουσία είναι πως και σε διοικητικό επίπεδο έχει φέρει τη δική του «επανάσταση» στην Ευρώπη.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα πρώτα χρόνια της περασμένης δεκαετίας όταν με περιορισμένο μπάτζετ κατέκτησαν back to back την Euroleague σε Κωνσταντινούπολη και Λονδίνο. Αντιμετωπίζοντας μεγαθήρια με διπλάσιους και τριπλάσιους προϋπολογισμούς. Και μάλιστα έγινε παράδειγμα για αρκετές διοικήσεις με πολλούς ιδιοκτήτες να ακολουθούν τον τρόπο των Αγγελόπουλων.

Μία άλλη παρέμβαση είναι και η ξεκάθαρη πλέον αλλαγή φιλοσοφίας σε σχέση με τις πρόωρες επεκτάσεις συμβολαίων παικτών οι οποίοι προσφέρουν τα μέγιστα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Κάποτε οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός υποστήριζαν πως δεν ήταν σωστό να προλαβαίνουν τους παίκτες τους πριν αυτοί βγουν στην αγορά και περίμεναν να διαπραγματευτούν όταν ολοκληρωνόταν το συμβόλαιο.

Οι 15 πρόωρες επεκτάσεις παικτών στον Ολυμπιακό από τους Αγγελόπουλους

Επί των ημερών των αδερφών Αγγελόπουλων οι Πειραιώτες έχουν προχωρήσει σε 15 διαφορετικές περιπτώσεις σε πρόωρη ανανέωση συνεργασίας. Οι περισσότερες φυσικά τα τελευταία χρόνια όταν και διαφοροποίησαν δραστικά τη φιλοσοφία τους. Οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού με αυτόν τον τρόπο δείχνουν τον σεβασμό τους στους παίκτες, τους προσφέρουν αυξήσεις στις απολαβές και φυσικά την αίσθηση της ασφάλειας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Στο πρόσφατο παρελθόν ελάχιστοι είναι οι παίκτες με τους οποίους θέλησαν να διαπραγματευτούν εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων και να μην κατάφεραν να τους ανανεώσου. Το Gazzetta σας παρουσιάσει τις 15 περιπτώσεις για τις οποίες οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος φρόντισαν να... μαγειρέψουν πριν πεινάσουν.

Άντριαν Ζίζιτς (2007)

Ο Κροάτης σέντερ ήταν ο πρώτος που υπέγραψε πρόωρη ανανέωση στη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό. Τότε η συμφωνία ήταν για τρία χρόνια (μέχρι το 2010), ωστόσο Ζίζιτς όχι μόνο δεν την εξάντλησε, αλλά αποχώρησε λίγους μήνες αργότερα.

Παναγιώτης Βασιλόπουλος (2008)

Το συμβόλαιο του Παναγιώτη Βασιλόπουλου είχε διάρκεια μέχρι το 2009. Ένα χρόνο νωρίτερα, λίγο πριν από έναρξη της post season οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν μαζί μέχρι το 2012. Ήταν η εποχή που ο Βασιλόπουλος είχε αρκετούς μνηστήρες να τον περικυκλώνουν, στην αναζήτηση της υπογραφής του. Τελικά, την πήραν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, με τον διεθνή φόργουορντ, πάντως, να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς τα επόμενα χρόνια.

Βαγγέλης Μάντζαρης (2014)

Το 2014 ο Βαγγέλης Μάντζαρης ήταν ο βασικός point guard του Ολυμπιακού. Το συμβόλαιό του ίσχυε για έναν ακόμη ένα χρόνο, ωστόσο η πρόταση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για την απόκτησή του, έφερε την πρόωρη ανανέωση μέχρι το 2017. Οι «αιώνιοι» μπήκαν σε ένα μικρό πλειστηριασμό και βγήκαν νικητές. Όπως φυσικά και ο Μάντζαρης που είδει τις απολαβές του να εκτοξεύονται.

Γιώργος Πρίντεζης (2014)

Ο προηγούμενος κάπτεν του Ολυμπιακού έχει τη δική του θέση σε αυτή τη λίστα. Όταν ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει τη Euroleague στον περίφημο τελικό της Κωνσταντινούπολης με το δικό του καλάθι στη λήξη, είχε πάρει νέο συμβόλαιο μέχρι το 2015. Όμως το 2014 ο Πρίντεζης υπέγραψε πρόωρη ανανέωση μέχρι το 2017.

Ο «Πριντ» είχε τεράστια αγάπη για τον Ολυμπιακό και το απέδειξε απορρίπτοντας πρόταση της Φενέρμπαχτσε με τις διπλάσιες απολαβές! Τα χρήματα δεν τον ενδιέφεραν.

Ματ Λοτζέσκι (2014)

Η τριπλέτα των ανανεώσεων μέσα στο 2014 έκλεισε με τον Ματ Λοτζέσκι. Ο Αμερικανός με το βελγικό διαβατήριο είχε ενεργή συμφωνία μέχρι το 2015. Και οι εμφανίσεις του, σε συνδυασμό με το... φαρμακερό του σουτ έκαναν τους αδελφούς Αγγελόπουλους να φτάσουν σε πρόωρη επέκταση μέχρι το 2017, όταν και ο «Λότζο» αποχώρησε για να συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό.

Νίκολα Μιλουτίνοφ (2017)

Χρειάστηκε να περάσουν τρία χρόνια για να μπουν στη διαδικασία μία πρόωρης ανανέωσης. Ήταν κάτι λογικό, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να κάνει πράματα και θάματα στο παρκέ. Όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, το συμβόλαιο του Σέρβου σέντερ είχε ισχύ για έναν ακόμη χρόνο (2018). Και το νέο τον κρατούσε στον Ολυμπιακό μέχρι το 2020 και ενώ οι... σειρήνες του ΝΒΑ ηχούσαν δυνατά για τον «Μίλου».

Δημήτρης Αγραβάνης (2017)

Και ο φόργουορντ του Περιστερίου, πλέον, έχει τοποθετήσει το όνομά του σε αυτή τη λίστα. Το συμβόλαιο του Δημήτρη Αγραβάνη με τον Ολυμπιακό έληγε το 2018, όμως το 2017 υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2020. Τελικά οι δύο ομάδες χώρισαν ένα χρόνο πριν την εκπνοή του.

Κώστας Παπανικολάου (2020)

Η επέκταση του νυν αρχηγού του Ολυμπιακού ήταν η πρώτη σε μία σειρά που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια. Ο «Παπ» ανανέωσε μέχρι το 2023 με τον Ολυμπιακό, σε μία σχέση που βαστάει μέχρι σήμερα και θα βαστάει για πάντα. Το τρέχων συμβόλαιο του «Παπ» ολοκληρώνεται το 2026 και είναι δεδομένο πως όταν το αποφασίσει ο ίδιος θα κλείσει την καριέρα του με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Σακιέλ ΜακΚίσικ (2021)

Η ώρα του «Σακ» (part 1. Ήρθε ως επιλογή του Γιώργου Μπαρτζώκα και σύντομα απέδειξε ότι διαθέτει αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Το 2021 και μετά από μερικές εντυπωσιακές εμφανίσεις, ειδικά απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο ΜακΚίσικ ανανέωσε μέχρι το 2023.

Ο Αμερικανός από τις πρώτες μέρες φρόντισε να δείξει τις ικανότητές του και τον αξιοθαύμαστο χαρακτήρα του με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις να κρατήσουν ελάχιστα.

Σάσα Βεζένκοβ (2021)

Η πρώτη φορά του Σάσα. Το 2021 οι αδελφοί Αγγελόπουλοι προχώρησαν στην επέκταση της συμφωνίας με τον Βούλγαρο φόργουορντ, αλλάζοντας άρδην τους οικονομικούς όρους και τις δύο πλευρές να μένουν μαζί μέχρι το 2024. Ο Βεζένκοβ είχε αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό το 2018.

Μουσταφά Φαλ (2022)

O Γάλλος... δεινόσαυρος είχε συμβόλαιο μέχρι το 2023 με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, οι εμφανίσεις του, αλλά και το γεγονός ότι κόλλησε άψογα με την ομάδα και το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε τη διοίκηση της ομάδας να τον... δέσει για περισσότερα χρόνια. Ο Φαλ με ένα μήνυμά του στα ελληνικά επισημοποίησε την επέκταση μέχρι το 2025.

Σάσα Βεζένκοβ (2023)

Πρωτοχριάντικος μποναμάς. Μόλις τη δεύτερη μέρα του έτους ο Σάσα Βεζένκοβ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ομάδας που προχώρησε για δεύτερη φορά σε πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του. Ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε διαλύσει κάθε άμυνα της Ευρώπης, είχε βάλει πλώρη για το βραβείο του MVP το οποίο και τελικά κατέκτησε.

Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος τον αντέμειψαν πλουσιοπάροχα, ωστόσο στο τέλος της σεζόν αποχώρησε αφού υπήρχε όρος για λύση της συνεργασίας σε περίπτωση που πήγαινε στο NBA. Φυσικά οι οικονομικοί όροι ήταν καλύτεροι και για τις δύο πλευρές. Περισσότερα χρήματα για τον Σάσα, μεγαλύτερο buy out για τον Ολυμπιακό.

Σακιέλ ΜακΚίσικ (2023)

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία που έχει γευτεί δύο φορές την ικανοποίηση της πρόωρης επέκτασης του συμβολαίου του. Μετά το 2021 που αναφέραμε πιο πάνω ήρθε ο Απρίλιος του 2023 για την... επανάληψη.

Μέσα από την καθημερινή διαδικασία του Ολυμπιακού ο ΜακΚίσικ είχε εξελιχθεί σε τρομερό παίκτη, είχε βελτιώσει το μακρινό του σουτ και σε συνδυασμό με τα πλούσια αθλητικά του χαρίσματα «έδεσε» στους Πειραιώτες. Χρόνος για χάσιμο δεν υπήρχε και ο Ολυμπιακός επέκτεινε τη συνεργασία μαζί του έως το καλοκαίρι του 2025.

Τόμας Γουόκαπ (2023)

Ο ολυμπιακός είχε πάρει φόρα. Μία μέρα μετά τον «Σακ» ανακοίνωσε τον Γουόκαπ. Ο Αμερικανός γκαρντ ήρθε κι ανέβασε επίπεδο όλη την ομάδα. Ο Τόμας Γουόκαπ ήταν από τις πρώτες επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα και φυσικά ο coach δικαιώθηκε απόλυτα. Ο Γουόκαπ είχε συμβόλαιο μέχρι το 2024, αλλά ο ίδιος λάτρευε ήδη την ομάδα, ο Μπαρτζώκας ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από αυτόν οπότε δεν υπήρχε λόγος να περιμένουν μέχρι την επόμενη σεζόν.

Τον Απρίλιο του 2023 ο «ερυθρόλευκος» γκαρντ παράγγειλε καλαμαράκια στα ελληνικά και έδεσε στο λιμάνι του Πειραιά τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2027.

⚓️🐙✍️🏾 What if @twalkup23 can’t pronounce correctly the word “ktapodi” (octopus in Greek)? He has four years ahead to fix his Greek speaking skills!!!



Walkup secured his seat for next season (2023-24).

Did you? 🎟️ https://t.co/7CuTq2WlEE

#OlympiacosBC #TogetherWeFight pic.twitter.com/btg12i536Q — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) April 12, 2023



Άλεκ Πίτερς (2024)

Η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας δεν άλλαξε τη φιλοσοφία του Παναγιώτη και του Γιώργου Αγγελόπουλου. ΟΙ συζητήσεις με τον Πίτερς ήταν ελάχιστες πριν το Final 8 και η συμφωνία επήλθε σε χρόνο dt. Το συμβόλαιο του Αμερικανού ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2024, αλλά με όλες τις πλευρές να επιθυμούν την ανανέωση του συμβολαίου δεν υπήρχε λόγος να περιμένουν μέχρι το καλοκαίρι.

Ο Αλεκ Πίτερς ρώτησε τη σύζυγό του, αυτή απάντησε «Yes i do» και ο γάμος με τον Ολυμπιακό έγινε γεγονός μέχρι τουλάχιστον το καλοκαίρι του 2026.