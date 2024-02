Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την επέκταση για δύο ακόμη σεζόν με τον Άλεκ Πίτερς ο οποίος θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα τουλάχιστον έως το 2026.

Με κάθε επισημότητα πλέον, ο Άλεκ Πίτερς θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως έκαναν γνωστό οι «ερυθρόλευκοι» με επίσημη ανακοίνωσή τους.

Η ομάδα του Πειραιά, είχε προαναγγείλει αυτή την εξέλιξη το πρωί της Τετάρτης (21/2), αναρτώντας ένα βίντεο όπου φαινόταν απλά ένα χέρι κάποιου, ο οποίος υπέγραφε ένα συμβόλαιο ενώ στη λεζάντα φαινόταν μια κλειδαριά, υποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι πρόκειται για ανανέωση συμβολαίου με κάποιον παίκτη του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Μάλιστα ο Ολυμπιακός προανήγγειλε και δεύτερη φορά την ανανέωση με ένα απολαυστικό βίντεο όπου στην αρχή ακούγεται ο ίδιος να λέει καλημέρα, στη συνέχεια φαίνεται το χέρι του να βάζει την υπογραφή και τέλος να βρίσκεται μαζί με τη γυναίκα του και το παιδί τους έξω από το ΣΕΦ, με τον ίδιο να τη ρωτάει αν θα μπορέσει να συνηθίσει αυτή τη θέα και εκείνη να απαντά καταφατικά.

Τη φετινή σεζόν ο 28χρονος φόργουορντ από τις ΗΠΑ, έχει πραγματοποιήσει πολύ καλή σεζόν, έχοντας ρόλο πρωταγωνιστή στα πλάνα του προπονητή του. Στο επίπεδο της Euroleague έχει κατά μέσο όρο 14,3 πόντους με 5,2 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 26:46 λεπτά εντός παρκέ. Από την άλλη, στο πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League μετράει 14,1 πόντους ενώ παράλληλα μαζεύει 6,2 ριμπάουντ και μοιράζει 2 ασίστ σε 26,4 λεπτά συμμετοχής.

«Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Άλεκ Πίτερς έως το 2026.

Ο 28χρονος φόργουορντ, ο οποίος δεσμευόταν με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς, θα φορά τα ερυθρόλευκα για ακόμη δύο σεζόν».

🎞️ He popped the question:



“You think you can get use to this view for two more years?” ⁉️



And she said…. “Oh yeah!!!” 😃@petersalec family will enjoy this view till 2026!!! 🔴⚪️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFights pic.twitter.com/OsdkzH9f6g