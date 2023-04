Με έναν πρωτότυπο τρόπο ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός την ανανέωση του Σακίλ ΜακΚίσικ για άλλα δύο χρόνια.

Στον... αέρα βρίσκεται ο νέος λογαριασμός twitter της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ και μάλιστα εγκαινιάστηκε με έναν διαφορετικό τρόπο!

Με χαρακτηριστικό βίντεο του Σακιέλ ΜακΚίσικ μέσα από... spa, o Ολυμπιακός γνωστοποίησε την ανανέωση του συμβολαίου του για άλλα δύο χρόνια.

Ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε στους Πειραιώτες τον Φεβρουάριο του 2020 και έκτοτε ανανέωσε άλλες δύο φορές το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.

Μία το καλοκαίρι του 2020, όταν και ενεργοποιήθηκε η οψιόν που είχε στο συμβόλαιό του και άλλη μία φορά τον Φεβρουάριο του 2021 όταν και υπέγραψε έως το 2023.

Μετά και τη νέα ανανέωση με τον Ολυμπιακό, ο ΜακΚίσικ θα κλείσει πενταετία στο ΣΕΦ και θα γίνει ένας από τους μακροβιότερους ξένους στην ιστορία του συλλόγου.

O «Shaq Attack» έχει αγωνιστεί σε 106 ματς της Euroleague φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού και έχει κατά μέσο όρο 8.9 πόντους, 1.8 ασίστ και 1.8 ριμπάουντ, σουτάροντας με 59% στα δίποντα, 30% στα τρίποντα και 70% στις βολές.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος ήρθε στην ομάδα μας τον Φεβρουάριου του 2020, συναντήθηκε σήμερα (11/04) με τους Προέδρους, κυρίους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο και έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.»

🙃📹 😉 That's true rejuvenation! Watch the Full Video and you will figure everything out!

@ShaqInTheBox secured his seat for next season (2023-24).

