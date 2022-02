Όπως πρώτο σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, ο Μουσταφά Φαλ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό έως και το 2025 με την ΚΑΕ να το ανακοινώνει μέσα από την επίσημη σελίδα της.

Το Gazzetta σας είχε πληροφορήσει πρώτο πως ο Ολυμπιακός και ο Μουσταφά Φαλ βρίσκονται μία ανάσα από την πρόωρη ανανέωση της συνεργασίας τους για τρία ακόμη χρόνια.

Η πρώτη κουβέντα έγινε στα μέσα Ιανουαρίου όταν και ο Ισπανός ατζέντης του Φαλ έφτασε στην Ελλάδα ύστερα από επιθυμία των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου ώστε να κουβεντιάσουν το συγκεκριμένο ενδεχόμενο κι έκτοτε οι διαπραγματεύσεις είχαν προχωρήσει.

Το απόγευμα της Δευτέρας (28/02) η ΚΑΕ γνωστοποίησε μέσω της επίσημης σελίδας της πως ο Φαλ υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι και το 2025, ενώ το ήδη υπάρχον που τον δέσμευε με την ομάδα αναμενόταν να λήξει το καλοκαίρι του 2023.

Μάλιστα, ο Γάλλος σέντερ, φρόντισε τα πρώτα λόγια του να είναι... στα ελληνικά! Συγκεκριμένα, είπε: «Γεια σας φίλοι του Ολυμπιακού! Έχω ένα μήνυμα για εσάς. Είμαι... κροκόδειλος αλλά δεν μου αρέσουν τα κροκοδείλια δάκρυα! Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα αρχίσω να μαθαίνω ελληνικά και θα είμαι έτοιμος τον Ιούνιο του 2025».

🐊🔊📩 @moustaphafall15 has a message for you !!!



✍🏽 The French Center and Olympiacos signed a contract extension until 2025.