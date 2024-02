Ένα μεγάλο σουτ του Σιλβέν Φρανσίσκο υπέγραψε τη μεγάλη νίκη της Μπάγερν Μονάχου απέναντι στην Παρτίζαν, στην «καυτή» και κατάμεστη Stark Arena.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι ο άνθρωπος που «σκότωσε» την Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Ο Γάλλος γκαρντ με το σκορ στο 78-76 και τη Stark Arena να... πιέζει με τη φωνή των Σέρβων, σηκώθηκε για τρεις και πέτυχε νικητήριο σουτ μπροστά στον Καμίνσκι.

Τα 0.8'' που άφησε στην Παρτίζαν δεν αρκούσαν, μιας και ο Κέβιν Πάντερ προδόθηκε από τη διπλή αναπήδηση της μπάλας και έτσι δεν μπόρεσε να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

Η Μπάγερν με το σουτ του Φρανσίσκο έφτασε σε ρεκόρ 11-15, αφήνοντας την Παρτίζαν στο 12-14.

Sylvain Francisco cool, calm, and collected in the final seconds to secure the DUB for @FCBBasketball 😮



🚨 What a SHOT!! 🚨 #MotorolaMagicMoments I #HelloMoto pic.twitter.com/JxWBJkFwbE