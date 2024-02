ΓεροΓιοβάισα: Η ματσάρα του Μονάχου και η σκληρή μάχη του Κάουνας

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν απαιτητικές αποστολές σε Μόναχο και Κάουνας και ο ΓεροΓιοβάισα έχει τα σημεία του για τις ελληνικές μάχες του διημέρου.

Θετικό είναι το πρόσημο για τα σημεία των αιωνίων του προηγούμενου διημέρου, καθώς κάναμε 2/3. Η εμπιστοσύνη μου στον Κάνααν και στην ανωτερότητα του Παναθηναϊκού έναντι της Αρμάνι Μιλάνο με δικαίωσε, όμως δεν περίμενα πως ο Ολυμπιακός θα ήταν τόσο... ισοπεδωτικός κόντρα στην Άλμπα.

Οι δυο ελληνικές ομάδες θα συνεχίσουν τις υποχρεώσεις τους στη διαβολοβδομάδα με εκτός έδρας αποστολές. Απόψε (1/2. 21:30) ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος στο Μόναχο με την Μπάγερν. Μια αντίπαλο που προφανώς δεν μπορεί να υποτιμήσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και δεν πιστεύω πως θα το κάνει. Βλέπω μια δυνατή μάχη και θεωρώ πως το σκορ θα είναι υψηλό. Οι Over 155.5 πόντοι σε απόδοση 1.87 είναι καλή επιλογή. Σε ατομικό επίπεδο θα πήγαινα στους Over 6.5 πόντους του Παπανικολάου στο 1.80, ενώ δεν περνάει αδιάφορη και η επιλογή των Over 12.5 πόντων του Σερτζ Ιμπάκα.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή (2/2, 20:00) θα μονομαχήσει με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας. Στο ΟΑΚΑ η ομάδα του Αταμάν υπέταξε δύσκολα τους Λιθουανούς και το παιχνίδι εκτός έδρας θα είναι ακόμα πιο απαιτητικό. Βλέπω ένα σκληρό ματς με χαμηλό σκορ. Καλή επιλογή το Under 158.5 σε απόδοση 1.95.