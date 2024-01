Τζέιμς: «Αγαπώ τον Μπάνκι αλλά διαφωνώ»

Ο Μάικ Τζέιμς απάντησε στην άποψη του Λούκα Μπάνκι για το πρόγραμμα αγώνων.

Ο Λούκα Μπάνκι ανέφερε πως «το πρόγραμμα αγώνων... σκοτώνει το παιχνίδι και θέτει σε κίνδυνο την υγεία των παικτών», μιλώντας για το format. Ο Μάικ Τζέιμς είναι αντίθετος με αυτή την άποψη και το έδειξε με ανάρτησή του.

«Αγαπώ τον κόουτς Μπάνκι. Αλλά πρέπει να διαφωνήσω. Προετοιμάζεις το σώμα σου στην προετοιμασία και το ενισχύεις κατά τη διάρκεια της σεζόν. Δουλεύεις και το σώμα σου θα ανταποκριθεί. Προφανώς υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις σε αυτό, αλλά είναι λιγότερες. Οι παίκτες πρέπει να δουλεψουν», ήταν τα λόγια του.

I love coach banchi. But i have to disagree. You prepare your body in the offseason and reinforce it during the season to get thru the season. U put in the work and your body will respond. Obviously there is always exceptions to this but none to less. Players got 2 put in da work https://t.co/MsNgnFVCT3