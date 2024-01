Πιτίνο: «Αγαπώ να βλέπω τον Παναθηναϊκό στο top 4 της EuroLeague»!

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Βελιγράδι κόντρα στη Μακάμπι και ο Ρικ Πιτίνο αποθέωσε την πορεία των «πράσινων» στη διοργάνωση.

To καλεντάρι της 23ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι.

Οι «πράσινοι» μετρούν οκτώ νίκες στις τελευταίες εννιά αναμετρήσεις τους στη regular season και συνεχίζουν μόνοι από την τέταρτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 14-8.

Από την πλευρά του, ο Ρικ Πιτίνο παρακολουθεί την πορεία του «τριφυλλιού» στη EuroLeague και δήλωσε ενθουσιασμένος με την πορεία τους.

«Αγαπώ να βλέπω τον Παναθηναϊκό στο top 4 της EuroLeague! Πάμε πράσινοι» ήταν το σχόλιο του Αμερικανού Hall of Famer στο Twitter.

Ο Παναθηναϊκός ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που προπόνησε στην πολυετή καριέρα του o Πιτίνο, ο οποίος κοουτσάρει πλέον το Κολέγιο Σεντ Τζονς.

Love seeing Panathinaikos in the top 4 of the Euroleague - Go Green 💚