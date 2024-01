Ο Νεοκλής Αβδάλας είναι το βασικό πρόσωπο σε ένα από τα trailer των ντοκιμαντέρ της Euroleague για το Next Generation Tournament.

Η Euroleague παρουσίασε ένα teaser για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει για το ντοκιμαντέρ της περυσινής σεζόν του Next Generation Tournament, στο οποίο ρόλο πρωταγωνιστή έχει ο Νεοκλής Αβδάλας που αγωνιζόταν πέρυσι στη διοργάνωση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο ίδιος μιλάει στην κάμερα και περιγράφει τις εμπειρίες του αλλά και τα όσα προσκόμισε μέσω του τουρνουά, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι δεν κατάφερε να δώσει το απόλυτο των δυνατοτήτων του.

«Είμαστε 3-4 χρόνια μαζί στην ομάδα. Έχουμε χτίσει την χημεία μας και την δείχνουμε στο παρκέ. Αυτό είναι σημαντικό γιατί το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που δεν αφορά έναν-δύο παίκτες, αλλά όλη την ομάδα.

Είμαι ακόμα νέος. Είμαι 17 χρονών. Κάποιες φορές ίσως δείξεις τα συναισθήματά σου στο παρκέ. Δεν γίνεται να το κάνεις όμως αυτό. Είναι κάτι στο οποίο θέλω να βελτιωθώ.

νομίζω ότι δεν έπαιξα στο απόλυτο των δυνατοτήτων μου, αλλά ήταν ωραίο που έπαιξα κόντρα σε κορυφαία prospect ανά τον κόσμο. Νομίζω ότι βελτιώθηκα πολύ. Αυτά τα παιχνίδια σε κάνουν καλύτερο. Ήταν το τελευταίο μου τουρνουά με την ομάδα μου και το απόλαυσα».

