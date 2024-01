Χωρίς κάποιο απρόοπτο πραγματοποιήθηκε η επέμβαση του Λούκα Βιλντόζα του Παναθηναϊκού.

Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Παναθηναϊκός AKTOR ενημέρωσε το φίλαθλο κοινό για την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Λούκα Βιλντόζα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αργεντίνος γκαρντ του «τριφυλλιού» υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (9/1) σε αρθροσκόπηση του αριστερού γονάτου που πραγματοποιήθηκε από τον γιατρό της ομάδας, Αθανάσιο Κονίδη. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχημένα, χωρίς κάποιο απρόοπτο και ο Βιλντόζα πλέον στρέφει την προσοχή του στην αποκατάσταση του.

Το διάστημα παραμονής του εκτός της αγωνιστικής δράσης υπολογίζεται στον 1,5 περίπου μήνα.

Luca Vildoza underwent a successful left knee surgery on Tuesday morning (09/01) at HYGEIA Hospital. The arthroscopy was performed by our team doctor, Athanasios Konidis.



Get well soon, Luca 🙏💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/QBlCyRAmQl