Η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αναντολού Εφές οδηγήθηκε στην 4η παράταση, ένα φαινόμενο που εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της EuroLeague.

Το ματς ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Αναντολού Εφές μοιάζει να έχει αιώνια διάρκεια! Οδηγήθηκε στην 4η παράταση, κάτι που σημαίνει ότι οι δύο ομάδες, οι οποίες είχαν ματς μέσα στη διπλή εβδομάδα που διανύουμε (και ενώ ακολουθεί άλλη μία) θα παίξουν τουλάχιστον 20 έξτρα αγωνιστικά λεπτά.

Κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης!

Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με σκορ 81-81, η 1η παράταση με 91-91, η 2η με 102-102 και η 3η με 111-111!

