Παίκτες και μέλη του προπονητικού team του Παναθηναϊκού AKTOR έστειλαν τις ευχές τους για «καλή χρονιά» σε όλον τον κόσμο.

Το 2023 ανήκει στο παρελθόν. Το 2024 άνοιξε τις πύλες του και φυσικά στον Παναθηναϊκό εύχονται να είναι η καλύτερη δυνατή χρονιά για την ομάδα.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media όπου παίκτες και μέλη του προπονητικού τιμ στέλνουν τις δικές τους ευχές για «καλή χρονιά».

Φυσικά η δουλειά όχι μόνο δεν... τελειώνει αλλά μόλις άρχισε καθώς ακολουθεί η ισπανική «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague και τα δύο εκτός έδρας ματς με Μπασκόνια και Βαλένθια.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο των «πρασίνων».

Heartfelt New Year's wishes from all of us at Panathinaikos BC AKTOR! ☘️



Wishing our #PAOfans a spectacular 2024 filled with memorable moments, success and victories! 🌟🏀💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/fkAUxZnRtZ