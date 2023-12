Αταμάν στα αποδυτήρια: «Γκριγκόνις, δεν σχεδίασα να πάρεις εσύ το σουτ» (vid)

O Εργκίν Αταμάν έβγαλε λόγο στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά την μεγάλη νίκη επί της Μονακό.

Ο Μάριους Γκριγκόνις ήταν ο άνθρωπος που μίλησε στα κρίσιμα για το τριφύλλι μέσα στο Πριγκιπάτο, αφού ευστόχησε at the buzzer και χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό με ένα μεγάλο τρίποντο.

Μετά το τέλος του ματς, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του για το μεγάλο διπλό και στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του δεν τα παράτησε. « Δεν τα παρατήσαμε. Χάσαμε τρία ματς και ακόμη ένα στο τελευταίο δευτερόλεπτο στην Κωνσταντινούπολη. Γκρίγκο δεν είχα σχεδιάσει να πάρεις εσύ το σουτ», ήταν τα λόγια του.

Δείτε το video

The after win speech by coach Ataman ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #paobc pic.twitter.com/LBYslbFiFr