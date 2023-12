Ο Έλι Οκόμπο αστόχησε επίτηδες στη δεύτερη βολή στα 2.5" για το τέλος, ο Εργκίν Αταμάν κάλεσε timeout και ο Μάριους Γκριγκόνις προσυπέγραψε το μεγάλο «διπλό» του Παναθηναϊκού στο Πριγκιπάτο.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε τη νίκη στο Πριγκιπάτο και το οφείλει στον Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο τρίποντο στην τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού.

Νωρίτερα πάντως ο Έλι Οκόμπο εξελίχθηκε σε μοιραίο παίκτη για τους γηπεδούχους.

Με τον δείκτη του σκορ στο 88-88, ο Γάλλος γκαρντ σκόραρε από το ύψος των βολών μπροστά στον Λούκα Βιλντόζα, έκανε το 90-88 και κέρδισε φάουλ από τον Αργεντινό, έχοντας δικαίωμα για συμπληρωματική βολή ενώ απέμεναν 2.5 δευτερόλεπτα για το φινάλε.

Ο Οκόμπο αστόχησε επίτηδες στη βολή για να κυλήσει ο χρόνιος, με αποτέλεσμα η κατοχή να περάσει στον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν κάλεσε timeout, η μπάλα έφτασε στον Γκριγκόνις και το τρίποντο του Λιθουανού βρήκε στόχο για το τελικό 90-91.

The game could have ended earlier, but with 2.5 seconds left, Elie Okobo intentionally missed the free throw, committing a violation (the shot hit the backboard) and giving Panathinaikos the last out-of-bounds possession. pic.twitter.com/KHfDLUtvNn