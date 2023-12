Ο Κέντρικ Ναν έκανε ένα απίθανο 4ο δεκάλεπτο, μέτρησε 13 από τους 14 πόντους και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην ανατροπή, προτού ο Γκριγκόνις καθαρίσει τη νίκη.

Ο Κέντρικ Ναν ήρθε στον Παναθηναϊκό για να προσθέσει ποιότητα και σκορ. Στα τρία πρώτα δεκάλεπτα στο ματς απέναντι στη Μονακό, όπου ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στο φινάλε με 91-90, ο Ναν δεν ήταν αυτός που περίμεναν. Ωστόσο, στην 4η και τελευταία ο Αμερικανός γκαρντ ήταν αυτός που ζητάει ο Εργκίν Αταμάν και οι «πράσινοι».

Μέχρι το τέλος της 3ης περιόδου, είχε μόνο έναν πόντο. Στο φινάλε είχε 14! Σημείωσε 13 στο τελευταίο δεκάλεπτο, τελειώνοντας το ματς με 4/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα και 3/3 βολές.

Ο Ναν ξεκίνησε το 4ο δεκάλεπτο με 4 σερί πόντους, ένα μεγάλο τρίποντο που μείωσε το σκορ σε 80-73, αλλά και τέσσερις κολλητούς πόντους από το 82-77 μέχρι το 82-881.

