Λεσόρ και Μιλουτίνοφ πρωταγωνιστούν στο TOP 10 της αγωνιστικής στη Euroleague.

Oι σέντερ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού έκλεψαν την παράσταση στις 10 κορυφαίες φάσεις της αγωνιστικής στη Euroleague. Οι διοργανωτές έφτιαξαν το TOP 10 και έχει... ελληνικό χρώμα.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πήρε την πάσα του Λαρεντζάκη και δεν είχε πρόβλημα να καρφώσει εντυπωσιακά στο καλάθι της Μπάγερν, κατακτώντας την 7η θέση. Στην κορυφή συναντάμε τον φοβερό Ματίας Λεσόρ για την πτήση του απέναντι στην Ρεάλ. Έκανε πόστερ τον Πουαριέ. Ποτέ δεν μας αφήνει παραπονεμένους το TOP 10 της Euroleague!

Απολαύστε το TOP 10

These Top 10 plays from R13 are🤯



'Top Plays of the Round' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/2CKrYxMyPb