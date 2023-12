Ο Βασίλης Παρθενόπουλος και ο Χουάν Κάρλος Σάντσεζ συναντήθηκαν στο ΟΑΚΑ πριν το ματς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχτηκε στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής της Euroleague την πρωτοπόρο της βαθμολογίας Ρεάλ Μαδρίτης, με τη «βασίλισσα» να περνάει νικηφόρα από το ΟΑΚΑ επικρατώντας με σκορ 90-78.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο πρόεδρος του «τριφυλλιού» Βασίλης Παρθενόπουλος και ο διευθυντής μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης, Χουάν Κάρλος Σάντεζ, συναντήθηκαν στον χώρο του γηπέδου. Μάλιστα, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που ανέβασαν οι «πράσινοι», το κλίμα της συνάντησης ήταν πολύ καλό.

Our president, mr. Vassilis Parthenopoulos, welcomed basketball director of @RMBaloncesto, mr. Juan Carlos Sánchez, in our home last night before the game!



It was such a pleasure to host you at OAKA 🙏#WeTheGreens #paobc #paobcaktor pic.twitter.com/8GTfyuizgT