Ο Παναθηναϊκός υποκλίθηκε στην ανωτερότητα της Ρεάλ, η οποία έτρεξε ένα ασύλληπτο επιμέρους 22-1 στο τρίτο δεκάλεπτο. Το Gazzetta με τη βοήθεια το Hudlinstat στέκεται στο ρεσιτάλ των Ισπανών.

Η Ρεάλ πέρασε σαν... σίφουνας από το ΟΑΚΑ, αφού υπέταξε τον Παναθηναϊκό και συνεχίζει να απολαμβάνει την μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογία της Euroleague. Η ομάδα του Ματέο απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης και το... έπιασε φέτος από εκεί που το άφησε πέρυσι. Τότε που είχε κατακτήσει την κούπα, εκτελώντας τον Ολυμπιακό στον τελικό με το καλάθι του Γιουλ.

Το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat στέκεται στο ρεσιτάλ των Μαδριλένων στην τρίτη περίοδο. Τότε που πάτησαν το... γκάζι και με ένα φοβερό επιμέρους 22-1, έβαλαν τις βάσεις για να φύγουν με το διπλό από την έδρα του τριφυλλιού.

A dominant road W for @RMBaloncesto who continue to set the pace in the standings.#EveryGameMatters pic.twitter.com/QVkJRWpIMQ