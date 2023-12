Ο Ναν έκλεψε την μπάλα στα 3.2" και σκόραρε με floater στην εκπνοή του ημιχρόνου (vid)

Η Εφές είχε την επαναφορά στα 3.2 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο και επιχείρησε να σκοράρει με πάσα ολόκληρου γηπέδου αλλά ο Κέντρικ Ναν Ναν έκλεψε την μπάλα και σκόραρε με floater στην εκπνοή.

Η Αναντολού Εφές υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Sinan Erdem Sports Hall για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague και οι οπαδοί της χάρισαν θερμό χειροκρότημα στον Εργκίν Αταμάν κατά την είσοδό του στο γήπεδο.

Οι Τούρκοι είχαν εξ αρχής το προβάδισμα ενώ η διαφορά έφτασε στο +13 (34-21) στα 4:34 για το πρώτο ημίχρονο. Οι «πράσινοι» απείχαν από τα επίπεδα απόδοσης που θέλει ο Αταμάν όμως κατάφεραν να μαζέψουν τη διαφορά, μειώνοντας στους έξι πόντους χάρη στις πρωτοβουλίες του Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός πρώην NBAer επιτέθηκε κάθετα στο καλάθι, απέφυγε τον αντίπαλο και σκόραρε στα 3.2" για το 37-29. Στη συνέχεια η Εφές επιχείρησε να σκοράρει με πάσα ολόκληρου γηπέδου όμως ο Ναν έκλεψε την μπάλα και σκόραρε για το 37-31 του ημιχρόνου.

