Με τη δύναμη του κόσμου του και το ΟΑΚΑ κατάμεστο, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Ρεάλ το βράδυ της Πέμπτης (7/12 - 21:15), στη δεύτερη δόση της διπλής αγωνιστικής της EuroLeague.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει στραμμένη την προσοχή του στην αναμέτρηση της Κωνσταντινούπολης για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague απέναντι στην Εφές, αλλά ο κόσμος του δεν μπορεί να περιμένει για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται την Πέμπτη (7/12 - 21:15) την πρωταθλήτρια Ευρώπης και το ΟΑΚΑ θα είναι κατάμεστο, αφού όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που ήταν προς διάθεση.

Κάτι άλλωστε που ήταν αναμενόμενο, μιας και η ομάδα του Αταμάν έχει γεμίσει με αισιοδοξία τους φίλους των «πρασίνων». Την ώρα που ο Τούρκος προπονητής επανέλαβε για μία ακόμα φορά πως ο Παναθηναϊκός θα βρίσκεται ανάμεσα στους διεκδικητές της EuroLeague, σε δηλώσεις του πριν την αναμέτρηση κόντρα στην Εφές και την επιστροφή του στον τόπο που... δοξάστηκε.

Από πλευράς της βέβαια η Ρεάλ αντιμετωπίζει τα δικά της προβλήματα, μιας και ο Σέρχι Ροντρίγκεθ δεν ταξίδεψε στην Αθήνα. Οι Μαδριλένοι αντιμετωπίζουν πρώτα τον Ολυμπιακό και μετά τον Παναθηναϊκό, με τον Ισπανό γκαρντ να μένει εκτός ένεκα ενός προβλήματος στο ισχίο.

