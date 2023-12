Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός θα είναι μια από τις ομάδες που θα παλέψουν για τον τίτλο της EuroLeague»

Κατηγορηματικός για ακόμα μια φορά ήταν ο Εργκίν Αταμάν, που πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι μία από τις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν τη EuroLeague ως το φινάλε της σεζόν.

Το παιχνίδι της Εφές με τον Παναθηναϊκό έχει ξεχωριστή σημασία για τον Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος κόουτς επιστρέφει στη 12η αγωνιστική της EuroLeague στον τόπο που λατρεύτηκε, αλλά και κατέκτησε δύο τίτλους το 2021 και το 2022.

Μιλώντας στο επίσημο σάιτ της EuroLeague, ο Αταμάν αναφέρθηκε στις στιγμές που έζησε με την Εφές. «Ήταν εξαιρετικά τα χρόνια μου στην Εφές. Τον πρώτο χρόνο ήρθα στη μέση της σεζόν και η Εφές ήταν τελευταία στην EuroLeague. Αμέσως αλλάξαμε παίκτες και μεντάλιτι και από την τελευταία θέση σε λίγους μήνες φτάσαμε στον τελικό. Η ιστορία θα γράψει ότι η Εφές κατέκτησε τους τίτλους το 2021 και το 2022».

Irrespective of the result tomorrow evening, it will undoubtedly be a special game for former @AnadoluEfesSK boss Ergin Ataman when he brings his new side @paobcgr to Istanbul 🙌



Hear from the Ataman in the latest feature 🗣 #EveryGameMatters pic.twitter.com/KaKfOiONKl