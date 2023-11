Ο Σίκμα έκλεψε και έφτασε ως το αντίπαλο καλάθι αλλά ο Πετρ Κορνελί με επιβλητικό τρόπο σταμάτησε την επίθεση του Ολυμπιακού και αμέσως μετά ο Κέμπα Γουόκερ ευστόχησε σε τρίποντο.

Η Μονακό υποδέχεται τον Ολυμπιακό στα πλαίσια της 11ης αγωνιστικής της Euroleague, με το ημίχρονο να λήγει 38-39 υπέρ της ελληνικής ομάδας από τον Πειραιά.

Στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Λουκ Σίκμα κατάφερε να κλέψει την μπάλα και έφυγε στην αντεπίθεση μόνος του φτάνοντας στο lay up, το οποίο όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ καθώς ο Πετρ Κορνελί αφού κυνήγησε τον παίκτη του Ολυμπιακού έκανε την τάπα και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, στη συνέχεια της φάσης, ο Κέμπα Γουόκερ ευστόχησε σε σουτ 3 πόντων για το 25-17.

Δείτε τη φάση:

Petr Cornelie hustles back for the chasedown BLOCK and after Kemba Walker hits a three🚫➕🏹#MagicMoment I @ASMonaco_Basket pic.twitter.com/N0G98daOk7