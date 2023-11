Η Ρεάλ Μαδρίτης διατήρησε το απόλυτο στη EuroLeague (10-0) με το μεγαλύτερο... παράσημο για την ομάδα του Τσους Ματέο να είναι μία απίθανη ομαδική φάση!

Η Ρεάλ Μαδρίτης κρατούσε τη νίκη στα χέρια της στο Βελιγράδι, απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αυτό δεν την εμπόδισε να βγάλει μία απίθανη φάση!

Χρειάστηκαν πέντε πάσες, η προτελευταία από τα χέρια του Βενσάν Πουαριέ, κάτω από τα πόδια του έφτασε στον Σέρχιο Ροντρίγκεθ και αυτός τη... σέρβιρε πίσω στο Γάλλο φόργουορντ για ένα δυνατό άλεϊ ουπ κάρφωμα!

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε μία εύκολη νίκη κόντρα στους Ισραηλινούς (99-70), διατήρησε το απόλυτο (10-0) και την περιμένει μία τριάδα αγώνων - φωτιά, αφού για την 11η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ στην Τουρκία, ενώ στη «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί, θα μείνει στην Αθήνα αφού έχει να αντιμετωπίσει πρώτα τον Ολυμπιακό (5/12) και μετά τον Παναθηναϊκό (7/12).

Δείτε τη φάση:

WOW😮



Poirier with a monstrous dunk from an alley-oop!😤#MagicMoment I @RMBaloncesto pic.twitter.com/pPBEF2e8lk