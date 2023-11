Έξαλλος Ποτζέκο: «Οι διαιτητές δεν καταλαβαίνουν το άθλημα, αφήστε τους παίκτες να παίξουν»

O Tζανμάρκο Ποτζέκο είχε παράπονα από τη διαιτησία στο Βιλερμπάν-Μπάγερν και δεν δίστασε να τα εκφράσει στη συνέντευξη Τύπου.

Στο... κυνήγι πήρε τους διαιτητές για να διαμαρτυρηθεί ο Τζανμάρκο Ποτζέκο μετά την ήττα της Βιλερμπάν από τη Μπάγερν στη δεύτερη παράταση. Ο Ιταλός τεχνικός εξέφρασε τα παράπονα του και στη συνέντευξη Τύπου. Ο Τζόφρι Λοβέρν χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ με 2.1 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος της δεύτερης παράτασης και με το σκορ στο 100-100. Ο Γκιφάι έβαλε τη μία βολή και χάρισε τη νίκη στους Βαυαρούς.

«Δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να αφήσουμε τους παίκτες να παίξουν. Με τρελαίνει. Οι διαιτητές δεν καταλαβαίνουν το άθλημα. Πρέπει να αφήσουμε τους παίκτες και να κάνουμε πράγματα για εκεινους. Με δύο δευτερόλεπτα να απομένουν, είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω. Ίσως το βλέπω αλλιώς. Έχασα 100 ματς στην καριέρα, 101 πλέον. Αλλά είμαι λυπημένος για τους παίκτες μου. Με πονάει να βλέπω τα πρόσωπα τους στα αποδυτήρια», ανέφερε αρχικά.

Για το πρώτο ματς στο νέο γήπεδο, είπε: «Ήταν ένα σπουδαίο event, το πρώτο ματς εδώ. Εκπληκτικό. 12.000 άτομα για εμάς εδώ. Όλα ήταν τέλεια, οι παίκτες μου δεν το παράτησαν. Παίξαμε μπάσκετ, αλλά κάναμε και λάθη».

