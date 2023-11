Ο Τζανμάρκο Ποτζέκο διαμαρτυρήθηκε έντονα στους διαιτητές για την τελευταία φάση του αγώνα Βιλερμπάν - Μπάγερν.

Αυτή τη φορά ο Τζανμάρκο Ποτζέκο ακολούθησε μία διαφορετική ρουτίνα, μετά το τέλος του αγώνα Βιλερμπάν - Μπάγερν, το οποίο κρίθηκε στη 2η παράταση με νικήτρια τη γερμανική ομάδα.

Ο Ιταλός έχοντας αφαιρέσει το σακάκι του, έκανε ένα χαλαρό τρέξιμο για να προλάβει τους διαιτητές και να αρχίσει να διαμαρτύρεται για το φάουλ που δόθηκε στον Γκιφάι, στην τελευταία φάση και έκριναν το ματς.

Ο Ποτζέκο δεν σταμάτησε να μιλάει στους διαιτητές, κάνοντας χαρακτηριστικές κινήσεις, οι οποίες παραπέμπουν σε Ιταλούς.

Δείτε το βίντεο:

Gianmarco Pozzecco wasn't going to let referees go without hearing it from him 👀 pic.twitter.com/xjj5b2gstA