Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχαρίστησε την Μπαρτσελόνα για την πολύ καλή φιλοξενία κατά την διάρκεια του μεταξύ τους αγώνα για τον έκτο γύρο της Euroleague.

Για την έκτη αγωνιστική της Euroleague, η Μπαρτσελόνα υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό, με την ομάδα από την Καταλονία επικράτησε με 80-72.

Ο Παναθηναϊκός παρά την ήττα, ευχαρίστησε τον σύλλογο από την Ιβηρική χερσόνησο, με τους προέδρους των δύο ΚΑΕ, να παρακολουθούν την αναμέτρηση μαζί. Πιο συγκεκριμένα ο Βασίλης Παρθενόπουλος βρέθηκε μαζί με τον Τζουάν Λαπόρτα, με τον Έλληνα να προσκαλεί τον Καταλανό στο ΟΑΚΑ για την επόμενη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είχε την ευκαιρία να συναντηθεί όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και με άλλες μεγάλες προσωπικότητες των «μπλαουγκράνα». Πιο συγκεκριμένα τον Όντι Νόρις, τον Ιγνάθιο Σολοθάμπαλ, τον επίτιμο Πρόεδρο, Μανόλο Φλόερες και τον πρόεδρο του τμήματος μπάσκετ, Ζοσέτ Κούμπελς.

