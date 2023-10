Χέρμπερτ: «Η Γερμανική Ομοσπονδία δεν δίνει την έγκριση για τη Βιλερμπάν, το αποδέχομαι»

Ο Γκόρντον Χέρμπερτ παραδέχτηκε πως η Γερμανική Ομοσπονδία είναι αντίθετη στο να κοουτσάρει παράλληλα τη Βιλερμπάν κι έτσι ο Καναδός προπονητής συνεχίζει μόνο ως τεχνικός των Παγκόσμιων Πρωταθλητών.

Η Βιλερμπάν έπεσε στο 0-4 στη EuroLeague μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε και η αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη ήταν το τελευταίο ματς του Τι Τζέι Πάρκερ ως head coach των Γάλλων που ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον 39χρονο προπονητή.

Εν συνεχεία, ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Τόνι Πάρκερ εξήγησε πως ο Γκόρντον Χέρμπερτ είναι ο εκλεκτός του για τη θέση που άδειασε ωστόσο ο Καναδός προπονητής της Εθνικής Γερμανίας δεν πρόκειται να κοουτσάρει τη Βιλερμπάν.

«Συζήτησα με τη Γερμανική Ομοσπονδία το ενδεχόμενο να κοουτσάρω παράλληλα την Εθνική Γερμανίας και τη Βιλερμπάν. Η Ομοσπονδία δεν υποστήριξε αυτή την ιδέα. Το αποδέχομαι. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο χωρίς την έγκριση της Ομοσπονδίας» ανέφερε χαρακτηριστικα μιλώντας στο Kicker.



