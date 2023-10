Ο Κέμπα Γουόκερ σημείωσε το πρώτο του καλάθι στη EuroLeague στην αναμέτρηση της Μονακό με την Άλμπα Βερολίνου.

Ο Κέμπα Γουόκερ είχε βάλει το όνομα του στη λίστα των σκόρερ της EuroLeague από το προηγούμενο ματς της Μονακό. Ωστόσο, οι πόντοι του ήλθαν από τη γραμμή των βολών.

Ο Αμερικανός γκαρντ χρειάστηκε να περιμένει μέχρι την έναρξη της 2ης περιόδου στο ματς της Μονακό με την Άλμπα Βερολίνου, για την 4η αγωνιστική της EuroLeague για να πετύχει το πρώτο καλάθι.

Και αυτό ήταν ένα τρίποντο, 7:45 πριν από το τέλος της 2η περιόδου, το οποίο έκανε το σκορ 25-23 υπέρ της γαλλικής ομάδας.

