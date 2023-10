Ο Κέμπα Γουόκερ πρόσθεσε το όνομά του στη λίστα των παικτών που έχουν πατήσει τα παρκέ της EuroLeague, στο ματς της Μονακό με τον Ερυθρό Αστέρα, στο Βελιγράδι.

Ο Κέμπα Γουόκερ πέρασε στο παρκέ στην αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας - Μονακό στην πρώτη περίοδο, ως αλλαγή. Αγωνίστηκε για 4:55, έχοντας δύο άστοχες και κακές προσπάθειες.

Και ως highlight για το πρώτο ημίχρονο, την σταυρωτή ντρίπλα που ξάπλωσε στο παρκέ τον Νταβίντοβατς. Ο Γουόκερ τελείωσε το ματς με 2 πόντους, από ελεύθερες βολές, ενώ αστόχησε συνολικά σε ένα δίποντο και δύο τρίποντα.

Επίσης πρόσθεσε στη στατιστική του 2 ριμπάουντ (1-1), 1 ασίστ και 2 κερδισμένα φάουλ σε 10:19 στο παρκέ.

The first EuroLeague appearance for @KembaWalker📅 @ASMonaco_Basket pic.twitter.com/FpSzVKMspn