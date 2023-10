Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έφτασε στην έδρα της Βαλένθια με μία αυτοκινητοπομπή που αρμόζει σε προέδρους και πρόσωπα που έχουν υψηλή προστασία.

H Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια στην Ισπανία, στο πρώτο παιχνίδι της μετά την έναρξη του πολέμου στο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας.

Και τα μέτρα για τη μεταφορά της αποστολής στο γήπεδο της Βαλένθια, το «Φοντέτα» είναι κάτι παραπάνω από ισχυρά.

Την πομπή οδηγούν τέσσερις μοτοσυκλετιστές, ενώ ακολουθεί ένα περιπολικό και μία κλούβα, η οποία μεταφέρει πιθανότητα προσωπικό. Παράλληλα, στο πλάι του πούλμαν υπάρχουν και άλλες μηχανές της αστυνομίας, ενώ άλλα τρία οχήματα αποτελούν την... ουρά της αυτοκινητοπομπής.

Ήδη μέσω των Μέσων του Ισραήλ υπάρχει η πληροφορία πως στο γήπεδο θα υπάρχουν 700 αστυνομικοί!

Δείτε το βίντεο:

Maccabi Tel Aviv get a presidential motorcade as they arrive at La Fonteta to face Valencia. Credit Maccabi4U Instagram pic.twitter.com/a01ilzmls6