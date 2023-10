Ο Λαπροβίτολα θύμισε... Κάρι, σούταρε τρίποντο και γύρισε την πλάτη σίγουρος ότι θα ευστοχήσει! (vid)

Ο Νίκολα Λαπροβίτολα είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του κατά τη διάρκεια του αγώνα Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα, κάτι που αποτυπώθηκε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο σε μια φάση!

Ο Στεφ Κάρι έχει εμπνεύσει πολλούς παίκτες. Και οι κινήσεις που κάνει μέσα στο παρκέ, πολλές φορές ξεπατικώνονται και από παίκτες πρώτης γραμμής στην Euroleague.

Όπως για παράδειγμα ο Νίκολα Λαπροβίτολα ο οποίος ένιωθε «καυτός» στην κατάμεστη «Stark Arena» και ευστοχούσε στο ένα τρίποντο μετά το άλλο! Ο Αργεντίνος γκαρντ τελείωσε το ματς με 20 πόντους έχοντας 6/10 τρίποντα και ήταν από τους κύριους υπεύθυνους για τη νίκη των «μπλαουγκράνα» στο Βελιγράδι με 92-83 για το 3/3 στη φετινή Euroleague.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ο «Λάπρο» δέχθηκε την πάσα από τον Ντα Σίλβα και προλαβαίνοντας τα χέρια του Τζέιμς Νάναλι έστειλε τη μπάλα συστημένη στο καλάθι της Παρτίζαν. Με το που έφυγε από τα χέρια του αμέσως γύρισε την πλάτη του και άρχισε να κατευθύνεται στην άμυνα, όντας σίγουρος ότι θα ευστοχήσει. Όπως και ευστόχησε. Κάτι που κάνει κατά κόρον και ο Στεφ Κάρι ο οποίος έχει τεράστια αυτοπεποίθηση στον εαυτό του και γνωρίζει καλά πότε η μπάλα θα «αναπαυθεί» στο διχτάκι.

