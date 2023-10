Η Αρμάνι Μιλάνο, μία... εμβληματική αντίπαλος του Άρη τη δεκαετία του '80 έστειλε το «αποχαιρετιστήριο» μήνυμά της για τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Έχουν περάσει στην ιστορία οι κόντρες του Άρη με την -τότε- Τρέισερ Μιλάνο από τα μέσα έως και τα τέλη της δεκαετίας του '80.

Τόσο το 1986 με την επική ανατροπή της ιταλικής ομάδας στον δεύτερο αγώνα έχοντας καλύψει διαφορά 31 πόντων, όσο φυσικά και στον ημιτελικό του Final Four της Γάνδης δύο χρόνια αργότερα. Ο Γιάννης Ιωαννίδης βρισκόταν πάντα στην αντίπερα όχθη των πάγκων. Έτοιμος για να ηγηθεί των παικτών έξω από τις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Η αντιπαλότητα κρατούσε όσο το παιχνίδι. Στη συνέχεια οι μεν αποθέωναν τους δε και αναγνώριζαν το μεγαλείο τους. Λίγο μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο του Γιάννη Ιωαννίδη η Αρμάνι -πια- Μιλάνο «βούτηξε» στο παρελθόν για να πει το δικό της «αντίο» στον «ξανθό».

«Έχει κερδίσει 12 ελληνικά πρωταθλήματα. Όταν ήταν κόουτς του Άρη είχαμε δώσει επικές μάχες, όπως το 1986 και στον ημιτελικό της Euroleague το 1988. Να αναπαυθεί εν ειρήνη» ανέφερε στο μήνυμά της η Αρμάνι Μιλάνο.

