Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο από το... τρίτο μάτι της παρουσίασης της νέας φανέλας για τη σεζόν 2023-24.

Όπως είναι γνωστό, την περασμένη Δευτέρα (18/9) έλαβε χώρα στο μουσείο της Ακρόπολης η παρουσίαση της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού.

Φυσικά δεν ήταν καθόλου... τυχαία η επιλογή του χώρου για την παρουσίαση καθώς στην πράσινη και στην λευκή εμφάνιση δεσπόζει το ιστορικό μνημείο της ανθρωπότητας.

Σε μια λαμπερή τελετή που είχε διοργανώσει η «πράσινη» ΚΑΕ, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας, την οποία θα χρησιμοποιεί η ομάδα της σεζόν 2023-24.

Η διοίκηση της ομάδας έδωσε στην δημοσιότητα το βίντεο από το backstage της «πράσινης» βραδιάς.

Reliving the Epic Moment: @adidasHoops x Panathinaikos BC’s Jersey Launch 🏀



Featuring the Iconic Acropolis of Athens ☘️🏛️#WeTheGreens #paobc #adidasbasketball #adidasgr pic.twitter.com/BbsYuK3jSh