Μετά τα πράσινα ήταν η ώρα για τα... λευκά, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να φορούν τη δεύτερη φανέλα της ομάδας που έχει πάνω της αποτυπωμένη την Ακρόπολη.

Οι νέες φανέλες του Παναθηναϊκού έχουν γίνει... βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των φίλων των «πρασίνων» μετά και τη φαντασμαγορική εκδήλωση που έλαβε χώρα στο μουσείο της Ακρόπολης.

Όχι τυχαία, αφού η Ακρόπολη απεικονίζεται στο μπροστά μέρος τόσο της πράσινης όσο και της λευκής εμφάνισης, της οποίας απεικονίζονται στιγμιότυπα στο σημερινό ποστάρισμα της ΚΑΕ.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πρόβαραν και τις δύο, στην καθιερωμένη φωτογράφιση που πραγματοποιήθηκε, αυξάνοντας έτσι ακόμα παραπάνω την ανυπομονησία ενόψει της νέας σεζόν. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Σλούκας, Παπαπέτρου, Μήτογλου, Κώστας Αντετοκούνμπο και Βιλντόζα αποτέλεσαν τα... μοντέλα για την παρουσίαση αυτή.

Ο Παναθηναϊκός άλλωστε ετοιμάζεται για τα αποκαλυπτήρια στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» το προσεχές Σαββατοκύριακο, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να έχουν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να δουν από κοντά την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, καθώς και τη νέα εμφάνιση της ομάδας.

Ready for the upcoming season! 🏀



Introducing our white kit, exclusively designed by @adidasHoops for #paobc! ☘️#WeTheGreens #adidasbasketball #adidasgr pic.twitter.com/rw6c5xjNtZ