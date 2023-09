Σπανούλης σε Βεζένκοβ: «Από που ήρθες; Θα μας τρελάνεις;» (vid)

H KAE Oλυμπιακός δημοσίευσε ένα όμορφο videο με την έκπληξη του Βασίλη Σπανούλη όταν αντίκρυσε τον Σάσα Βεζένκοβ.

Bραδιά Βασίλη Σπανούλη η αποψινή (20:00), αφού ο Ολυμπιακός θα αποσύρει τη φανέλα με το Νο.7 του θρύλου του, Kill Bill. Το... ορεκτικό δόθηκε χθες στο Gala, εκεί όπου βρέθηκαν πολλές προσωπικότητες του μπάσκετ. Και φυσικά ένας NBAer που την περσινή σεζόν ήταν MVP της Euroleague. O λόγος για τον Σάσα Βεζένκοβ που ήρθε στην Ελλάδα για τον V-Span, ο οποίος έπαθε πλάκα όταν τον είδε.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε ένα video στο οποίο ο Βούλγαρος των Κινγκς έκανε δηλώσεις για τον Σπανούλη και ο «Κill Bill» έμεινε έκπληκτος λέγοντας του: «Ποιον Βασίλη; Από πού ήρθες, θα μας τρελάνεις; Πότε ήρθες; Σε άφησαν οι Σακραμέντο;». Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν και ο Σάσα του απάντησε πως για εκείνον θα τον άφηναν.

Δείτε το video

🫢😊😁 Moments of happiness come with the unexpected!!!



Sasha Vezenkov surprised Vassilis Spanoulis by coming all the way from USA! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #TheNightOfTheLegend pic.twitter.com/lYPswoQRhT