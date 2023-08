Φρανσίσκο: «Ο Σπανούλης με πίεσε πολύ και μου έδωσε μεγάλο κίνητρο» (vid)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο θα μετρήσει τις δυνάμεις του στην EuroLeague με την Μπάγερν Μονάχου και αναφέρθηκε στον μέχρι πρότινος προπονητή του στο Περιστέρι, Βασίλη Σπανούλη.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο εξαργύρωσε την πολύ καλή σεζόν που έκανε με το Περιστέρι bwin, υπογράφοντας στην Μπάγερν Μονάχου όπου θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Πάμπλο Λάσο και θα κάνει το ντεμπούτο του στην EuroLeague.

Ο Γάλλος γκαρντ αναφέρθηκε στο κίνητρο που του έδινε ο άλλοτε προπονητής του, Βασίλης Σπανούλης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Μου έδωσε μεγάλο κίνητρο και είμαι ένας άνθρωπος που θέλει να μαθαίνει και να γίνεται καλύτερος κάθε μέρα, οπότε με πίεσε πολύ. Ειδικά όταν βλέπαμε video έλεγε όλη την ώρα για μένα και σκεφτόμουν 'γιατί πάντα εγώ;', αλλά απλά ήθελε να γίνω καλύτερος».

Ο Γάλλος γκαρντ σημείωσε πέρσι 12.6 πόντους σε 31 αγώνες στην Basket League με την ομάδα των δυτικών προαστίων.

„𝑯𝒆 𝒑𝒖𝒔𝒉𝒆𝒅 𝒎𝒆 𝒔𝒐 𝒉𝒂𝒓𝒅.“ 🎙️



